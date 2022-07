Flere søger hjælp efter skyderi - her er offerrådgivers råd

Ikke bedt om assistance

Offerrådgivningen Østjylland kan kontaktes på tlf. 23 68 60 56.



TV2 ØSTJYLLAND har ligeledes været i kontakt med Region Midtjylland.

Her oplyser direktør i psykiatrien, Claus Graversen, at regionen ikke er blevet bedt om at assistere med psykiatrisk beredskab i selve hovedstadsområdet, hvilket heller ikke er normalt praksis.

Han fortæller videre, at psykiatrien i Region Midtjylland er klar til at tage imod, skulle der være borgere bosat i regionen, der opholdt sig i eller omkring Fields og har oplevet noget traumatisk.

Man kan få rådgivning via Den Psykiatriske Rådgivningstelefon på tlf. 78 47 04 70.

Får konsekvenser flere steder

Det er ikke kun hos Offerrådgivningen, at søndagens skyderi får betydning.

Blandt andet holdes der møde mellem shoppingcentre landet over – hvor Randers Storcenter og City Vest er deltagende.

Og Nordisk Film Biografer har netop meddelt, at alle biograferne holdes lukket mandag.

Østjyllands Politi kigger mod kommende store begivenheder for at se på, om der er behov for ændringer af sikkerhedsprocedurerne.