Psykisk lidelse betyder ikke, at man er massemorder

- Det er tragisk, at der skal et massedrab til, at man kigger på psykiatrien.

Sådan lyder det fra Jonathan Løw, der selv er tidligere bruger af psykiatrien og tidligere bestyrelsesmedlem af Depressionsforeningen.

Det sker, efter at det kom frem, at den formodede gerningsmand bag skyderiet i Field's havde været i kontakt med psykiatrien, og fokus på området igen er øget.

Og selvom det øgede fokus er godt, bliver et ærgerligt narrativ ifølge flere sider, at der bliver sat lighedstegn mellem det at have en psykisk lidelse og at være farlig.