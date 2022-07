Biograf-ansat blandt de dræbte i Field's-skyderi

Kollegerne til den afdøde biograf-medarbejder får hjælp til at håndtere krisen.

- Vores ansatte i Field's modtager krisehjælp, og vi tager også hånd om medarbejdere i de øvrige biografer.

- Alle Nordisk Film Biografer var lukkede mandag den 4. juli og er også lukkede tirsdag den 5. juli i respekt for ofrene og for at tale situationen igennem med vores medarbejdere, udtaler Casper Bonavent.

Billetter refunderes automatisk.