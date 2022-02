27-årig skyldig i drabsforsøg: Planlagde masseskyderi i Østjylland

Desuden gik det op for ham, at det hele var en syg fantasi, har han forklaret i retten.

Men den forklaring har retten valgt at tilsidesætte.

- Vi finder det ubetænkeligt at tilsidesætte forklaringen om, at det hele var en fantasi, og at han mistede interessen.

- Han opgav ikke på noget tidspunkt, men udskød blot planen og fortsatte sine forberedelser frem til anholdelsen, lyder det fra retsformanden, Helle Dietz.

Retsformanden lægger vægt på, at den tiltalte så sent som i december 2020 søgte på våben på det mørke internet.