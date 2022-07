Hver fjerde patient med en henvisning afvises i psykiatrien

Antallet af afvisninger registreres ikke i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Men Danske Regioner oplyser til DR, at billedet er det samme i hele landet.

Tallene dækker det samlede antal henvisninger fra almen læge til psykiatrien og dækker både børn og voksne.

Ifølge DR er tallene højere end i det øvrige hospitalsvæsen, hvor omkring hver tiende får afvist hjælp.

Tidligere på ugen kunne TV2 ØSTJYLLAND fortælle, at når psykisk sårbare bliver henvist til den psykiatriske skadestue i Aarhus, så får næsten to tredjedele af dem ikke tilbudt en sengeplads eller et videre forløb i psykiatrien.

Det viser tal fra Region Midtjylland.

Psykiatrien har ikke kapacitet

Systemet fungerer sådan, at borgerens egen læge sender en henvisning til psykiatrien, hvis lægen vurderer, at der er brug for en udredning eller behandling.

Derefter skal et visitationscenter i regionen vurdere, om borgeren kan få hjælp og i så fald hvor.

Derfor er det et stort problem, at afvisningerne sker trods en lægelig vurdering. Det siger patientorganisationen Psykiatrifondens formand, Torsten Bjørn Jacobsen, til DR.