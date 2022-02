Privat B&B og omdiskuterede lejligheder står klar til ukrainere på flugt

- Det vil sige, at der er mulighed for, at man kan leve et rigtig godt liv i forhold til, hvad mange kommer fra lige nu, uden at det kommer til at føles som, at man sidder på lårene af nogen, siger B&B-ejeren, der også håber at få lov til at vise noget af den gæstfrihed, Danmark er kendt for.

- Det vil være meget naturligt, hvis de kommer hertil, at vi kommer til at vise, hvordan vi danskere er, og vi bryster os meget af at være velkomne, åbne, kærlige og sjove, så derfor vil vi også naturligvis åbne vores hjem op, vores dagligstue og vores spisestue, sådan at vi alle kan være sammen, log vi kan yde den bedste hjælp, vi kan i den her tid.