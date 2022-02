Kendte ikke hinanden for 24 timer siden - nu er Mariya og Ole på vej til Ukraine sammen

Planen er, at de skal aflevere alt det indsamlede, som skal være med til at hjælpe de ukrainske flygtninge. Men bilen bliver ikke tom på vej tilbage til Danmark.

- Det har hele tiden været planen, at vi skal have flygtninge med tilbage, siger Ole Stenholt.

Mariya Korniyenko har - via sin kontakt ved grænsen - fået at vide, at en familie bestående af mor, far og et barn er udvalgt til at skulle med tilbage på bagsædet. Det er ikke nogen, hun kender.

Selvom de har kørt hele dagen, så har de ikke tænkt sig at overnatte ved den polsk-ukrainske grænse.

- Nej, vi kører igen i aften. Måske 500 kilometer alt efter hvor trætte vi er. Vi blev tilbudt overnatning ved grænsen, men vi tænker, at det er mere trygt for flygtningene at komme retur hurtigst muligt, forklarer Ole Stenholt.

Ikke sidste gang

De to er enige om, at de som minimum skal af sted en gang til.

Derfor fortsætter Mariya Korniyenko også sin indsamling, som ud over basale fornødenheder også omfatter en pengeindsamling.

- Pengene skal gå til brændstof til turene og til de flygtninge, som vi tager med tilbage, og særligt deres børn, forklarer hun.

Hvis man vil støtte indsamlingen kan man bidrage via MobilePay Boks nummer 4715LU.