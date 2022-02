Borgmestre er klar til at modtage ukrainske flygtninge

Samme toner lyder fra Horsens-borgmester Peter Sørensen (S), der heller ikke har modtaget brevet fredag:

- Vi er naturligvis klar til at tage vores del af evt flygtningen.

Aarhus meldte sig klar torsdag

Allerede torsdag meldte Aarhus' borgmester Jacob Bundsgaard (S) ud, at hans kommune er klar til at huse ukrainske flygtninge.

- Der er grund til på alle tænkelige måder at tage afstand fra den russiske angrebskrig mod Ukraine. Mine tanker går til den ukrainske befolkning, som nu kigger ind i en forfærdelig usikkerhed – og til det ukrainske mindretal i Aarhus, som må leve med frygten for deres pårørende og venners sikkerhed, lød det fra Jacob Bundsgaard, som fortsatte:



- I Aarhus forbereder vi os nu på at tage imod de flygtninge, som krigen måtte sende vores vej og sørge for, at de får et godt og sikkert sted, hvor de kan opholde sig. Vi har som by en forpligtelse til at yde vores ind i den humanitære opgave, Danmark og verden står overfor, siger Jacob Bundsgaard.

TV2 ØSTJYLLAND har også fredag spurgt borgmestrene i Norddjurs, Skanderborg og Odder kommuner, hvad de siger til brevet, men de er endnu ikke vendt tilbage på henvendelsen.