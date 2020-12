Ordførere indkaldt: - Vi risikerer at systemet bryder sammen

Skal Storebæltsbroen lukkes til jul? Det spørgsmål har rejst som en luftballon over det politiske landsskab, siden Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, rejste det tirsdag morgen.

Hans holdning er klar:

- Der er meget, meget uens fordeling af smittetætheden. Vi ved, at rejseaktivitet og det at samles fra forskellige dele af landet kan gøre, at smittetrykket fordeles mere jævnt i landet, siger Anders Beich.

TV2 ØSTJYLLAND har talt med flere østjyske politikere om deres holdning til spørgsmålet. Kirsten Normann Andersen er sundshedsordfører for SF.