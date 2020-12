Frygter julerejser: Overvej andre løsninger i år

Hvis man alligevel tager turen over Storebælt, skal man kraftigt overveje, hvad man laver.

- Pas rigtig godt på ikke at bringe smitten med. Både når man transporterer sig, men også når man færdes herhjemme. Sørg for kun at se den allernærmeste familie, siger Anders Kühnau.

Formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, Anders Beich, deler bekymringen fra regionsrådsformanden.

- Der er meget, meget uens fordeling af smittetætheden. Vi ved, at rejseaktivitet og det at samles fra forskellige dele af landet kan gøre, at smittetrykket fordeles mere jævnt i landet, siger Anders Beich til Ritzau.