Ny læreruddannelse: - Reformen er det, vi har ventet på

Og langt hen ad vejen opfylder den de ønsker, som blandt andet studerende er kommet med.

- Vi mangler mere praktik, vi mangler flere timer, hvor vi kan diskutere med hinanden, lyder ønsket fra Nikoline Brockenhuus Rindung, der har gået på læreruddannelsen i Aarhus i tre år.

- Der mangler færdiguddannede lærere, og det kan vi kun komme til livs ved at få dygtige lærere herinde fra, så derfor er der et behov, siger den lærerstuderende.

En reel øvebane

Og ønsket går igen over hele linjen.

Derfor er Svend Thorhauge en glad leder af læreruddannelsen i Aarhus. Ifølge ham er reformen det, han har ventet på.

- Ja, det er det. For det første får vi en ny frihed til at skabe uddannelser, der forankret i deres lokalmiljø og i deres lokale traditioner, siger han.

- Det betyder også meget, at vi får mere tid til at være sammen med de studerende, så vi kan gøre uddannelsen til en reel øvebane. Og så ikke mindst at vi får integreret praktikken, siger Svend Thorhauge.