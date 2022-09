Ny læreruddannelse skal indeholde mere praktik

Et flertal i Folketinget er enig om en ny læreruddannelse, der skal øge praktikken med en tredjedel, så de studerende får praktik i alle fire år.

Det fremgår tirsdag af en aftale.

- Folkeskolen er en del af kernen i vores velfærdssamfund. Det er fundament for det enkelte barn. Leg, læring og trivsel i fællesskaber. En god skole kræver dygtige lærere.

- Det, vi præsenterer i dag, er et markant løft af uddannelsen, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) ved præsentationen tirsdag.

Aftalen skal sikre en højere kvalitet på uddannelsen og bedre sammenhæng i hverdagen som lærer.

Der er afsat 125 millioner kroner i 2023 og 200 millioner kroner om året fra 2024.

Praktik bliver 17 procent

Praktikken øges med ti ECTS-point fra 30 til 40, så det kommer til at udgøre cirka 17 procent af den samlede læreruddannelse.

Lærerstuderende får to til fire timers mere undervisning om ugen for at styrke fagligheden. De studerende vil få mere feedback og vejledning.

Lærerne skal rustes bedre til specialundervisning. Det sker ved, at lærerne kan tage faget som et af tre undervisningsfag, tidligere kaldet linjefag. I dag fylder specialpædagogikken et enkelt modul.

I slutningen af sidste år kom en udviklingsgruppe med flere løsningsforslag og pegede på behovet for tættere sammenhæng mellem hverdagen i skolen og undervisning på uddannelsen.