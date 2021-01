Nu kan hjælpepakke til faste omkostninger igen søges

- Der er mange virksomheder, der er hårdt ramt af corona, og jeg ved, at mange står i en rigtig svær situation. Derfor er jeg også glad for, at Erhvervsstyrelsen i dag åbner for ansøgninger til den generelle kompensationsordning for faste omkostninger, lyder det fra Dan Jørgensen (S), der er fungerende erhvervsminister. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix