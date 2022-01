Mor og far har stor indflydelse på unges planer for uddannelse

Ifølge Jens-Peter Thomsen er det et problem, hvis de unges baggrund kommer til at afgøre, at det ikke er de bedst kvalificerede, der optager pladserne på universiteterne.

- Det handler om, at man skal motivere de unge, der har evnerne, til at tage en videregående uddannelse, selvom de har forældre med kortere eller ingen uddannelse.

- Men også om, hvordan man motiverer de unge fra højtuddannede hjem til at tage en erhvervsuddannelse eller bare en mellemlang uddannelse, siger han.

Brug for bedre vejledning

Det har formanden for Danske Skoleelever, Mille Borgen Mikkelsen, nogle bud på. For det første er der brug for bedre vejledning med flere individuelle samtaler.

- Man kan opleve ude på skolen, at der er en vejleder, der lige har to timer til at præsentere uddannelserne. Men det er bare ikke nok, siger hun.