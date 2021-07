Fire ud af fem optagne får tilbudt deres førsteprioritet

Det er en tendens, som uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) gerne vil have vendt.

- På den måde kan man sige, at det her år er endnu en pejling på, at det er vi nok nødt til at gå ind og tage et politisk ansvar for, siger hun.

Regeringen blev i slutningen af juni enig med Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige om, at der skulle udarbejdes en plan for, hvordan man begrænser optaget med 10 procent i landets fire største byer.

Kommer til at mange velfærdsuddannede

Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskoler og rektor på Københavns Professionshøjskoler, mener, at man bør have mere fokus på optaget på de fire store velfærdsuddannelser: Folkeskolelærer, sygeplejerske, pædagog og socialrådgiver.

Overordnet set er antallet af ansøgere siden 2019 stort set uændret.

- Om syv-otte år kommer vi til at mangle 35.000 lærer, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere, så det er altså kritisk, at optaget går tilbage, siger Stefan Hermann med henvisning til, at optaget er faldet på disse uddannelser med fire procent sammenlignet med sidste år.