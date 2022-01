Heidi mistede sin bedste veninde i Danmarks eneste skoleskyderi

Han har et gevær

Claus Gade Sørensen var også på Aarhus Universitet den dag, hvor han sad i universitetets rygerkantine med sin medstuderende Marianne. Her hørte han et stort brag og kort efter kom en anden studerende løbende ud fra ikke-rygerkantinen.

- ”Han har et gevær”, siger hun, og der går det op for os, at det nok er alvor, og at vi skal væk, siger han.

Claus Gade Sørensen og Marianne flygter.

- Marianne fortsætter ud af bygningen, og jeg får revet en væk, der står og snakker i en mønttelefon. Så ringer jeg 112 og siger, hvem jeg er, og hvor jeg er, og at der er en mand med et gevær, og at de skal sende politi og ambulancer.