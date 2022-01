Mistænkt for skoleskyderier besøgte flere østjyske skoler

Den tiltalte for at have planlagt skoleskyderier havde flere østjyske skoler og uddannelsesinstitutioner i kikkerten. Det er kommet frem på dagens retsmøde i Aalborg, hvor TV2 ØSTJYLLAND er tilstede. Det er andet retsmøde i sagen.

Den 27-årige var på rekognoscering i Aarhus-området i foråret 2018. Her besøgte han blandt andet Århus Statsgymnasium, men han fortæller i retten, at han blev nervøs.

Han fortæller, han er bange for at gå i panik. Og fordi det er ældre børn på et gymnasie, ville han gå efter en folkeskole.