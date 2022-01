Skoleskyder-sag bekymrer: - Det løb mig koldt ned ad ryggen

En anden forælder fortæller, at hun er bange for, hvad der sker, når den anklagede igen er på fri fod.

- Det var lidt af en mavepuster, man fik der. Jeg blev selvfølgelig bekymret for at sende mit barn afsted. Godt nok er han stadig inde, men vi ved ikke, hvornår han er ude igen, og hvornår han er i gang, siger Rana Dalawi, der også har et barn på Tilst Skole, til TV2 ØSTJYLLAND.



Tør godt sende deres børn afsted

Selvom beskeden om det planlagte skoleskyderi var ubehagelig læsning for de to mødre, har de dog ikke et problem med fortsat at sende deres børn i skole.

- Vi er allerede blevet gjort opmærksom på, at manden er i varetægt, så jeg er tryg ved, at min datter kommer i skole, siger Tine Qvist.