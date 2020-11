Respektløst! Minkavlere kan ikke bruge politiets undskyldning til noget

Tina Nymark Juul er en af de østjyske minkavlere, der på egen krop har oplevet, hvordan politiet ringede og forsøgte at sætte skub i aflivningen af raske mink. En oplevelse, der blev bekræftet af den redegørelse, der blev offentliggjort for to dage siden.



Her fremgår det nemlig, hvordan Rigspolitiet den 6. november går i gang med at ringe rundt til minkavlere med besked om, at alle mink skal aflives, selvom man dagen før finder ud af, at det ikke er lovligt.