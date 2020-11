Mads' butik er landets bedste: Det er en glædesrus

Fredag middag rullede ledelsen i JYSK-koncernen ind i Grenå for at udråbe den lokale afdeling til årets bedste.

Ud af 108 butikker med JYSK-logoet hængende over indgangen er Mads Skovmands den bedste. TV2 ØSTJYLLAND fangede den glade butikschef kort efter, han fik titlen.

- Jeg er helt ekstatisk. Jeg er helt oppe at køre. Det er en glædesrus, der kører gennem kroppen, siger han.



Butikschefen roser sine ni medarbejdere for at have 'blåt blod i årerne', som det hedder i JYSK-koncernen.

- Det er et dynamisk team med teamwork i højsædet, siger han.