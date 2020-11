Jørgen demonstrerer i sin traktor: Statsministeren bør gå af

Han og omkring 400 andre landmænd og minkavlere forventes at ankomme til Aarhus Midtby i deres traktorer for at deltage i arrangementet. Det oplyser Midttrafik.

Fundamental fejl

Demonstrationen finder sted på baggrund af, at regeringen tidligere på måneden beordrede alle mink i Danmark aflivet uden at have lovhjemmel til det.

Årsagen var, at man frygtede, at den mutation af coronavirus, der var fundet i nordjyske mink ville sprede sig til resten af landet.

- Det, man har gjort, også rent sundhedsmæssigt, er en stor fejl, mener Jørgen Brønd.