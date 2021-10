Lektor: En epidemi er begyndende

Forventer ikke indgreb

Der er dog ikke noget, der peger mod et indgreb fra myndighederne igen. I stedet mener Viggo Andreasen, at særligt to grupper bør have myndighedernes opmærksomhed nu.

- De ti procent i aldersgruppen 40 til 60, der er uvaccineret og har en pæn risiko for et alvorligt sygdomsforløb. Og så en lidt speciel gruppe, der er de over 65-årige, der får hjemmehjælp. Det er en særlig målgruppe for vaccinen og der er en ret lav vaccinedækning, siger Viggo Andreasen.

Desuden opfordrer han unge uvaccinerede til at blive vaccineret.

- Nu er der en pæn risiko for, at de bliver smittet. Og de kan også få kedelige sygdomsforløb.

Af de 120 indlagte er 15 personer på intensivafdelingen får 11 hjælp af en respirator.

Fem personer er siden lørdag døde med coronavirus.