Kommuner skal kunne aflaste sygehusene - vil gå ud over udsatte og ældre

- I kommunerne forsøger vi nu at planlægge efter at stå klar med et nødberedskab, som man kan aktivere i Epidemiudvalget, hvis covid-19-epidemien pludselig udvikler sig så voldsomt, at sygehusene ikke kan klare presset. Den situation står vi heldigvis ikke i endnu.

- Men hvis antallet af indlagte coronapatienter pludselig stiger markant hen over julen, og vi ser et stort pres på intensivkapaciteten, skal vi kunne reagere hurtigt. Det, vi planlægger efter, er at kunne skaffe mere kapacitet inden for to døgn, siger Jacob Bundsgaard.

Vil gå ud over mange borgere

Nødberedskabet kan kun aktiveres efter en indstilling fra Epidemikommissionen. Herefter skal Epidemiudvalget beslutte, om indstillingen skal træde i kraft.

Men det ekstra personale, der skal til for at bemande sengepladserne i kommunerne, får konsekvenser andre steder.

- Hvis kommunerne vil skulle oprette og bemande 300 midlertidige pladser, så bliver konsekvensen desværre, at vi må skrue ned for andre ydelser på social- og ældreområdet.