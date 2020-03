Kirker forbereder sig på travlhed

Lige nu er Aarhus Stift ved at danne sig et overblik over kølekapaciteten ude i de enkelte provstier.

Nøjagtig som hospitalerne forbereder sig på, at Covid-19-virussen vil give ekstrem travlhed, forbereder kirkerne sig på det samme.

Et større antal mennesker end vanligt vil dø som følge af virussen, og det kan give kapaciteten i landets kirker og de tilhørende kapeller og køleanlæg under pres.

Læs også Biskop: - Begravelser kan udskydes

Det fortæller biskop i Aarhus Stift Henrik Wigh-Poulsen:

- Vi har kapacitet til normale tilstande, men vi har ikke kapacitet til en ekstraordinær situation. Når det begynder at presse på for alvor, så har vi et problem, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Covid-19 har allerede kostet fire menneskeliv i Danmark, men det er endnu svært at forudse, hvor mange der vil miste livet som følge af sygdommen.

Vi har kapacitet til normale tilstande, men vi har ikke kapacitet til en ekstraordinær situation. Henrik Wigh-Poulsen, biskop, Aarhus Stift

Ifølge en rapport fra Sundhedsstyrelsen fra 10. marts forventes virussen at koste mellem 1.680 og 5.600 danskere livet. Hvert år dør normalt mellem 50.000 og 55.000 danskere ifølge Danmarks Statistik, og corona-tabene kommer altså oveni.

Omkring 100 kølebokse

Lige nu er Aarhus Stift derfor ved at danne sig et mere nøjagtigt overblik over kølekapaciteten ude i de enkelte provstier. Stiftet anslår lige nu, at der formentlig er omkring 100 kølebokse i hele området. Det er meget forskelligt, hvor stor kapacitet de enkelte kirker og sogne har.

I Odder har man for eksempel otte kølepladser samt ti landbyskapeller, der kan bruges, hvis vejret tillader det. På Samsø benytter man det gamle hospital, og i Favrskov er kølepladserne ligesom flere andre steder fordelt rundt ved kirkerne.

Læs også Hvad med dåb og bryllupper? Sådan gør kirken i en virustid

Aarhus Domsogn har ingen kølepladser. Her har man, ifølge stiftskontoret, tidligere benyttet sig af Kommunehospitalet, men anvender nu sygehuset i Skejby.

- Det er muligt at have en afdød liggende i køleboks i normalt otte dage. Et tidsrum, som kan forlænges til 14 dage, hvis det er nødvendigt, men ikke længere. Og i den nuværende situation kan vi få stort pres på vores begrænsede kapacitet, fortæller Henrik Wigh-Poulsen.

- Derfor vil det i den kommende tid være oplagt at vælge bisættelse i stedet for begravelse. Det er helt op til de efterladte hvilken afsked, de ønsker med deres afdøde. Vi vil ikke tvinge nogen, men vi opfordrer til kremering.

Biskop Henrik Wigh-Poulsen forventer et stort pres på de østjyske kapeller og køleanlæg. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Højtideligheder kan udskydes

På grund af corona-udbruddet tilbyder kirkerne i Aarhus Stift også, at mindehøjtideligheder og jordpåkastelse kan udskydes. Dette hvis man ønsker en større højtidelighed med mange forsamlede.

Ifølge de seneste retningslinjer fra biskopperne og Kirkeministeriet er netop bisættelser og begravelser undtaget forbuddet om at forsamles mere end 10 personer.

Læs også Alle konfirmationer bliver udskudt til efter pinsen

I stedet vil det afhænge i kirkens størrelse, således at deltagere i følget kan sidde med god afstand mellem sig. Men uanset om den afdøde skal bisættes eller begraves, vil mindehøjtideligheden lige nu altså skulle foregå i en reduceret udgave og under skærpede hensyn til hygiejne.

Størsteparten af danskere bliver i dag kremerede og derefter bisat, men der er stadig en stor del, særligt på landet og i den ældre del af befolkningen, hvor begravelser, altså i kiste, er udbredte.