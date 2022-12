Inflation får danskere til at spare på fyrværkeri

Historisk inflation og stigende energipriser får også en betydning, når danskerne fejrer det nye år med krudt og brag.



Danske familier regner i år med at spare markant på fyrværkeriet sammenlignet med 2021.

Det viser en analyse fra Dansk Erhverv.

- Det er et markant fald i det forventede forbrug og kommer nok af, at vi står i en situation, hvor der er høj inflation, siger Frederik Bergenfelt Friis, politisk konsulent i Dansk Erhverv.

Forbruget forventes at nå 300 millioner kroner i år sammenlignet med 450 millioner kroner sidste år. Det er et fald på 33 procent.

Selv om en undersøgelse viser, at hver anden dansker ønsker strammere regler om fyrværkeri af hensyn til blandt andet kæledyr, miljø og klima, er der ikke noget, der tyder på, at interessen for fyrværkeri generelt er dalende.