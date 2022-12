Sådan undgår du en sprængt postkasse

Postkassen er væk. Det er virkeligheden for flere hundrede danskere, når de tjekker post den første dag i det nye år.

- År efter år ser vi en kraftig stigning i eksplosionsskader ved nytår. I blandt er rigtig mange sprængte postkasser, men også affaldssorteringsbeholdere. Det er en mindre heldig tradition, vi har i Danmark, hvor det er en del af nytårsløjerne at sprænge ting i luften med fyrværkeri, siger Henrik Bundgaard, skadesdirektør hos Alm. Brand Group.

75 procent af alle eksplosionsskader ved huse og bygninger hos Alm. Brand Group sker i december og januar. Sådan har det været i mere end fem år. Og uheldigvis har nytårsløjerne fået en ny tendens, som forstærker traditionerne.

- Vi ser desværre også små filmklip på de sociale medier, hvor der sprænges postkasser. På den måde kan disse begivenheder blive brugt til inspiration og underholdning for endnu flere, siger Henrik Bundgaard.

Kan flyve flere meter væk

Direktøren advarer mod denne type nytårsløjer, især fordi det ikke kun risikerer at gå ud over selve postkassen.

- Vi ser nogle gange, at stumperne fra postkasserne lander op til 25 meter væk. Det er store kræfter, der er på spil, så det kan blive rigtig farligt at blive ramt, siger Henrik Bundgaard.

I takt med at vi i stadig højere grad sorterer vores affald, så er det ikke kun postkasser, men også affaldssorteringsbeholdere, som bliver udsat for nytårsløjerne.

- Det er større beholdere, der kan indeholde f.eks. pap, papir og aviser. Bliver en affaldssorteringsbeholder antændt, kan der let gå ild i beholderen. Og står den under et hus- eller garagetag, så kan det blive rigtig farligt. Det er heldigvis forholdsvis let at forebygge skaderne, siger Henrik Bundgaard.

Skadesdirektøren peger på tre nemme løsninger til at undgå, at din postkasse eller affaldsbeholder bliver sprængt.