Nu er det lovligt at buldre og brage - her er reglerne for fyrværkeri

Flere steder er der allerede taget forskud på nytårsfejringen, men det er altså først fra i dag, tirsdag, at man på lovlig vis kan fyre af.

Fra den 15. december var det muligt at købe krudtet, som må bruges fra d. 27. til og med 1. januar. Alle årets andre dage er det ulovligt for privatpersoner at fyre af.

Tidligere har den lovlige periode været længere, men i 2014 blev den begrænset til fem dage.