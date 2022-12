Marianne ønsker strammere regler: Fyrværkeri får min hund til at ryste under sengen

Ifølge en undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Gjensidige, er det hver anden dansker, der synes, at perioden skal forkortes. Og det forstår Marianne Thellessen godt.

- Jeg kunne godt tænke mig, at der blev kigget på det, for behøver man begynde salget så tidligt i december? spørger hun.

Ikke alle kan trænes

Når Marianne Thellessen fortæller om sin seksårige hunds angst for nytårskrudtet, oplever hun, at mange blot slår det hen med, at "det bare er en hund".

- For mig er det ikke bare en hund. Hvis man tager en hund til sig, så er det en del af familien - i hvert fald for mit vedkommende, siger hun.



Derfor har hundeejeren også taget konsekvensen af, at hunden Alexa ikke trives med de høje brag. Hun bliver hjemme til nytår for at skabe mest mulig tryghed. Derudover ruller hun gardinerne ned og prøver at gå en lang tur tidligere på dagen for at køre hunden træt.

Kunne det ikke hjælpe, hvis du trænede din hund til de høje lyde?

- Det kunne godt være, at man skulle overveje det, men så skulle man nok have gjort det, fra hun var hvalp. Men det er jo heller ikke alle dyr, man kan træne, og her er det ikke kun hunde, det går ud over, men også andre dyr og børn, siger Marianne Thellessen.

Angst spreder sig som ringe i vandet

Det er da også vigtigt, at man som hundeejer gør, hvad man kan, for at hjælpe ens firbenede venner - især til nytår. Det fortæller Jens Jokumsen, familiedyrschef hos Dyrenes Beskyttelse, i en pressemeddelelse.

For hvis hunden bliver bange her, så kan det også give angst i andre situationer, der ikke har noget med fyrværkeri at gøre.

- Oplever hunden et højt niveau af stress og angst nytårsaften, kan det spredes som ringe i vandet til andre situationer som for eksempel torden og skybrud. Derfor må vi som hundeejere tage de hensyn, der gør, at hunden kommer godt igennem nytårsaften, forklarer Jens Jokumsen.



Organisationen har derfor en række råd, der kan hjælpe din bedste ven på årets sidste dag.