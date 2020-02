I vinterferien kan du få billige gourmetoplevelser

Engang handlede restaurantmad om at spise sig mæt. Nu skal det også være en oplevelse. Og er du en af de mange, der aldrig har haft chancen for at opleve en treretters menu med dyr vin på en fin gourmetrestaurant, så har du nu chancen.

For tiende gang afholdes der i vinterferiens uge 7 den såkaldte 'Dining Week'. En uge, hvor i år ti tilmeldte restauranter i Østjylland tilbyder stærkt nedsatte priser på gourmetoplevelser.

Restaurant Pondus i det centrale Århus er i år blandt de tilmeldte. Her håber man, at madfestivalen kan åbne flere østjyders øjne for den gode gourmetoplevelse.

- Vi håber at komme ud til nogle gæster, som normalt ikke ville komme herind og spise. Give dem en god oplevelse og måske af den vej få nogle nye stamgæster, siger Pondus' køkkenchef, Emil Petersen, til TV2 Østjylland.

Og spørger man gæsterne i restauranten, så er det pengene værd.

- Jeg kommer her for helhedsoplevelsen. Få lov at spise noget rigtig god mad, opleve hvordan kokkene har valgt at sammensætte menuen, hvilke vine, tjenerne har udvalgt, og hvor god service, man modtager, siger Cecilie Lykkegaard, restaurantgæst hos Pondus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Svære tider

Mange af de østjyske restauranter oplever dog svære tider. Der er mange restauranter om buddet, og man tjener ikke meget på den enkelte gæst.

Den kendte gourmetrestaurant Wassim Hallal har lavet mad til danskerne i 25 år. Han har med sin restaurant, Frederikshøj, været indehaver af den eftertragtede Michelin-stjerne siden 2015.

- Jeg ser en afmatning i branchen. Vi har heldigvis stadig godt med gæster hos os, men jeg hører fra kollegaer, at der er en afmatning, og jeg tror virkelig, at man skal spænde selerne de næste par år, siger Wassim Hallal til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor er det også en gylden mulighed for køkkenchef Mads Petersen, hvis man med Dining Week kan få kunderne til også at komme tilbage i andre uger.

- Det her er nogle af vores travleste dage på året. Vi skal virkelig være på dupperne, så vi sikrer os, at gæsterne får samme gode oplevelse under Dining Week, som de ville gøre en hvilken som helst anden dag, og dermed kunne finde på at komme igen, siger han.

Kulinarisk opblomstring

Oplevelsen, man som restaurantgænger kan modtage, har gennemlevet en rivende udvikling de seneste årtier.

- Udviklingen har været enorm. Jeg kan sagtens diske op med 18, 20 eller 22 retter, hvor gæsterne bare synes, det er fedt. De vil gerne have, at man konstant disker op med flere overraskelser til dem, siger Wassim Hallal.

Det er især de ny-nordiske visioner om autentiske nordiske madoplevelser, der har medvirket til at sætte skub i den kulinariske renæssance herhjemme. En bølge Pondus også er reddet med på.

- Vi kan tilbyde mad af det mere nynordiske koncept. Det handler om meget sarte smage med gode bagvedliggende tanker, som for eksempel fokus på økologiske råvarer, siger Mads Petersen.