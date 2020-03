I panik over hjemmeskolen? Sådan hjælper du dine børn

Det kan være en udfordring for forældre at motivere deres børn i disse tider med hjemmeundervisning. Der er dog gode råd at hente. Foto: Ida Marie Odgaard - Ritzau Scanpix

Mere lyst til at lege end lære? COVID-19-krisen sætter mange forældre i en situation, hvor de skal forsøge at understøtte hjemmeskole for deres børn, mens skolerne har lukket.

Men det kan både være svært at motivere børnene og have styr på det faglige, så hvordan gør man?

Børnene lærer meget mere af at undre sig og være med til at undersøge ting selv, end ved at sidde og terpe bogstaver. Rikke Bay, forlagschef, Forlaget Alinea

TV2 ØSTJYLLAND har spurgt en ekspert til råds. Rikke Bay er forlagschef i Forlaget Alinea, der er Danmarks største, når det kommer til undervisningsmaterialer til folkeskolen.

- Nogle forældre er i den situation, at de ikke kan arbejde hjemmefra. De har en unik mulighed for at gribe tiden sammen med deres børn, siger Rikke Bay, der er forlagschef i Forlaget Alinea, til TV2 ØSTJYLLAND.

02:34 VIDEO: På grund af coronavirussen bliver der i Ugelbølle Friskoles fritidsdel tænkt i alternativ børnepasning - for eksempel med computerspil og drama-leg over en iPad. Luk video

Lær af virkeligheden

Forældrene kan i de situationer lære sammen med deres børn og støtte op om børnenes læring, men uden at overtage lærernes rolle fuldstændig. Eksempelvis er det bedre at lave noget undervisning, hvor man lærer af en konkret situation end at sætte sig ned og terpe.

- Nogle forældre tænker måske, at skole er noget med at sidde ned i mange timer og løse opgaver med rigtige og forkerte svar, men det er ikke motiverende i længden. Derfor forsøger vi at inspirere forældrene til at undervise på en sjov måde, forklarer Rikke Bay.

Læs også Corona i børnehøjde – syv spørgsmål stillet til Børnetelefonen

Det kan eksempelvis være matematik i køkkenet, hvis man bager og skal måle mælk i milliliter eller mel i gram. Eller en gåtur i naturen, hvor man kan snakke om, hvilke små dyr man finder, hvis man løfter en sten.

- Børnene lærer meget mere af at undre sig og være med til at undersøge ting selv, end ved at sidde og terpe bogstaver, siger Rikke Bay.

Bevar positiviteten

Hvis man som forælder ikke har fået fri fra arbejde, men forventes at arbejde hjemmefra, samtidig med at dine børn har fri fra skole og instituation, så er rådet fra Rikke Bay klart:

- Prøv at bevar positiviteten og tænk, at det nok skal gå, og at det går over!

Derudover gælder det om at acceptere, at alting nu i en periode fungerer efter plan B.

Det er et helt ekstraordinært initiativ, som vi fik de første ideer til onsdag aften. Det er rent pro bono. Cliff Hansen, direktør, Forlaget Alinea

- Når der er undtagelsestilstand på denne her måde, så giv også børnene lov til at hygge sig, siger Rikke Bay.

Det er dog vigtigt stadig at holde fast i, at der er forskel på hverdagen og weekenderne.

- Der skal stadig være et krav til at man skal lave noget, når det er hverdag, og børnenes lærere har forberedt materiale, de skal arbejde med, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Udsendelser hver dag

En god måde at supplere materialet fra skolen på, er ifølge Rikke Bay websitet sofaskolen.dk, som Forlaget Alinea står bag. Her er en lang række online læringsmidler sat gratis til rådighed på grund af COVID-19 krisen.

Faktisk er websitet sofaskolen.dk lanceret specifikt for at hjælpe forældre og lærere igennem krisen. På sitet kan forældre og børn fra 1.-9. klasse hjælpes i gang med dagens undervisning gennem online videoer. En lang række tilhørende opgaver er i anledning af skolelukningerne gjort gratis for alle.

Læs også Er du hjemme med dine børn? De her aktiviteter kan I lave

- Det er et helt ekstraordinært initiativ, som vi fik de første ideer til onsdag aften. Det er rent pro bono, siger direktøren for Forlaget Alinea, Cliff Hansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi vil gerne hjælpe alle til, at vi kunne få det hele til at fungere de her dage, siger han.

Hver morgen kl. 9 og 10 er der gratis liveudsendelser på sofaskolen.dk, hvor elever i 4.-9. klasse kan blive sat godt i gang med dagens opgaver. Til de små i 0.-3. klasse har sofaskolen en daglig video, som ligger klar hver morgen på Youtube.