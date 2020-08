Her kan udsatte borgere hente gratis mundbind

TV2 ØSTJYLLAND har ikke kunnet få fat på Samsø Kommune, men på sin hjemmeside oplyser kommunen følgende:



"De borgere, som skal ud at køre med kollektiv trafik og dermed har brug for mundbind, men som har svært ved at finansiere dette selv, kan henvende sig dér, hvor de plejer at have kontakt til kommunen for at få en aftale om udlevering af gratis mundbind."