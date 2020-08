Overlæge overrasket: - Senfølger efter COVID-19 kan ramme alle

16.627.

Så mange har været registreret smittet med COVID-19 siden den 27. februar, hvor en medarbejder fra TV2 fik konstateret COVID-19 som den første dansker.

Flere af dem oplever at have slemme senfølger.

- Vi oplever mange, der kan fortælle, at de har problemer med at koncentrere sig, med at huske og bliver hurtigt trætte. Der er også nogle, der oplever, at de bliver stakåndet og ikke kan gå så langt, som de kunne tidligere, siger ledende overlæge på afdelingen for infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital, Lars Østergaard, til TV2 ØSTJYLLAND.

SENFØLGER AF COVID-19 Symptomerne er listet efter en rundspørge i den danske facebookgruppe 'Senfølger med covid-19' og rangordnet i forhold til, hvad der er mest hyppige symptomer: Træthed og manglende energi

Åndenød

Koncentrationsbesvær

Trykken for brystet

Hovedpine

Forandret lugtesans

Svimmelhed

Muskelsvaghed

Svedeture

Følelsen af feber uden af have det

Hjertebanken

Smerter i led og muskler

Søvnproblemer

Stikkende smerter i brystet

Smagsforstyrrelser

Maveproblemer

Sovende fornemmelse i hænder og fødder

Smerter i lungerne

Vedvarende hoste Kilde: TV2.dk Se mere

Rammer også de unge

Siden corona for første gang brød ud i Danmark, har det især været de ældre, der skulle lægge øre til, at de skulle passe på, fordi de havde størst risiko for at dø som følge af smitte med COVID-19.

Det gælder stadigvæk, men ifølge Lars Østergaard viser det sig nu, at også den yngre del af befolkningen kan opleve at blive alvorligt syge af de senfølger, der kan følge med, når man bliver smittet med COVID-19.

- Det er faktisk alle, der kan blive ramt - både ung, gammel, folk med kroniske sygdomme og fuldstændig raske. Det kan ramme alle, og derfor er det en ret alvorlig situation, siger han.

Lars Østergaard har mere end 30 års erfaring i lægefaget, og det kommer meget bag på ham, at senfølgerne rammer så bredt.

- Vi havde ikke forventet det her. Der er ingen sygdomme, der har det samme sygdomsbillede, som det, vi ser, her. Vi er meget overraskede over, at COVID-19-virussen er i stand til at lave sådan nogle senfølger, siger han.

Bedre viden

Ifølge Lars Østergaard er der endnu ingen, der ved, hvorfor senfølgerne kommer efter COVID-19.

- Der er ingen af os, der er klædt godt nok på til at håndtere COVID-19-senfølger. Vi ved ikke, hvad det skyldes, hvem det rammer, og vi ved heller ikke i bund og grund, hvad vi skal gøre ved det, siger han.

Han ser derfor et stort behov for at få undersøgt senfølgeproblematikkerne nærmere.

- Det er vigtigt, at dem, der har problemer med senfølger, får hjælp, men vi er nødt til at blive klogere på det her. Vi er nødt til at tilbyde en eller anden form for hjælp, som så kan ændre sig, når vi bliver klogere, siger han.

Han fortæller samtidig, at han oplever patienter, der har senfølger, selv om de aldrig er blevet testet for COVID-19, men først har fundet ud af det på baggrund af antistoffer.

Derfor er budskabet meget klart.

- Vi råder til, at man henvender sig til egen læge, og så henviser lægerne til Universitetshospitalet, og så kan vi hjælpe derfra, siger han.