Region Midtjylland laver brøler: Sender breve med cpr-numre ud til de forkerte

18.106 østjyder har fået et brev fra Region Midtjylland i deres e-boks med en fremmed persons adresse på, imens omkring 750 personer har fået tilsendt et papirbrev med deres navn, cpr-nummer og tid på hospitalet til en forkert adresse. Det præcise antal forkerte papirbreve kender regionen dog ikke endnu.

Det fortæller Kenneth Becker, chef for It-stab i Region Midtjylland, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi er ved at finde ud af, hvordan fejlen er opstået, så det ikke sker igen. Formentlig er det en menneskelig fejl. Men det er klart, at der er ingen, der har lyst til at have sine cpr-numre til at lægge ude hos fremmede, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Breve om corona-vejledninger

Der er tale om informationsbreve til borgere omkring ændrede regler for ledsagere og besøgende på hospitalerne i Aarhus, Randers og Horsens under corona.

Der står ifølge regionen ingen sundhedsoplysninger i brevene. Men en fremmed person kan have fået en patients informationsbrev med posten, hvori patientens navn, cpr-nummer og tid på hospitalet fremgår. Der vil dog ikke stå noget om, hvad personens tid på hospitalet vedrører.

Det er dybt beklageligt, og det må ikke ske Kenneth Becker, Chef, It-stab, Region Midtjylland

- Men det kompromitterer en person, og det er dybt beklageligt, og det må ikke ske, og vi gør alt, hvad vi kan, for at det ikke sker igen, siger Kenneth Becker.

Men kunne det i princippet have været folks sundhedsoplysninger, der blev sendt til nogle fremmede?

- Det ved jeg ikke, om det kunne være sket.

Forsøger at stoppe breve

Ifølge Kenneth Becker står der CPR-numre på de breve, der vedrører patienter på hospitalet i Randers og Horsens, men ikke på brevene til patienter tilknyttet AUH i Aarhus.

Region Midtjylland forsøger lige nu at stoppe de fysiske breve i at nå ud til en forkert modtager, men formentlig vil omkring 750 breve blive sendt ud til de forkerte. Det præcise tal kender regionen dog ikke endnu.

- Postbuddet må ikke lægge brevet i postkassen, hvis der står et andet navn på brevet end postkassen. Men det kan ske. Så det, vi gør, er at skrive ud til alle dem, der skulle have modtaget et papirbrev om de lokale forhold på hospitalerne om corona, og at vi har haft den her fejl, siger Kenneth Becker.

Region Midtjylland opdagede fejlen ved, at patienter begyndte at ringe ind.

Der bliver sendt nye korrekte breve ud hurtigst muligt, og Region Midtjylland opfordrer til, at man ikke ringer til hospitalerne og oplyser om fejlen.

Fejlen bliver meldt til Datatilsynet.