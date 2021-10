Gratis færger trak kæmpe antal besøgende til danske øer

Glæde og gæster på øerne

I år kunne færgeselskaberne selv bestemme, hvilke perioder og hvilke ugedage de ville udbyde gratis rejser i perioden fra juli til september.

- Jeg er ret sikker på, at vi med årets sommerpakke har fået en succes, som i år har været strakt ud over en længere periode, siger Benny Engelbrecht.

De gratis færger til øer som Fanø, Ærø og Samsø gav travlhed på øerne, fortæller Dorthe Winther, formand for Sammenslutningen af Danske Småøer.

- De fleste øer er rigtig glade for det og har haft mange gæster. Også fordi man har taget skuldersæsonen - august-september - med.

- Selv om skoleferien var slut, kom mange på gåben og på cykel og besøgte øerne og lagde ekstra penge de steder, hvor højsæsonen ellers var slut, siger Dorthe Winther.

Håber de besøgende vender tilbage

Hun mener, at pengene har været godt givet ud til at skabe ekstra omsætning og markedsføring af øerne.

- Så er håbet jo, at nogle af de besøgende vender tilbage, fordi de har fået smag for at opleve øerne, siger Dorthe Winther.

Selv om ordningen med gratis færger nu har været gældende to somre, skal man ifølge transportministeren ikke regne med en gentagelse næste sommer.

- Sommerpakken er lavet som et helt ekstraordinært tiltag.

- Jeg tror, vi alle håber på, at vi nu har fået så meget has på corona, at der ikke bliver brug for at lave særlige initiativer igen, siger Benny Engelbrecht.