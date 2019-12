Forening kræver handling: Vil have uønsket rovdyr skudt

Fugleområderne er truet af en eksplosiv stigning af mårhunde, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Mårhund er en invasiv art og udgør så voldsom en trussel mod de danske fugle i naturen, at Dansk DOF nu ønsker at tage nye og drastiske metoder i brug.

DOF er gået sammen med Danmarks Naturfredningsforening (DN), Friluftsrådet og Dyrenes Beskyttelse om at kritisere Miljøstyrelsens forvaltningsplan for de invasive rovdyr som mink, vaskebjørn og mårhunde.

De ser gerne, at der bliver oprettet et korps af professionelle mårhundejægere i 2020, som skal forsøge at udrydde mårhunden i alle fuglebeskyttelsesområder i Jylland for at sikre flere fugles overlevelse.

- Mårhunden spiser både fugle, fugleunger og fugleæg, og samtidig formerer mårhunden sig voldsomt, siger Ole Bøgh Vinther, der er formand for DOF Østjylland.

Hvis væksten af bestanden af mårhunde fortsætter som hidtil, vil der om få år ifølge Miljøstyrelsen leve omkring 30.000 mårhunde i Danmark.

Frivillig indsats er ikke nok

Der er allerede taget en lang række metoder i brug for at bekæmpe mårhunden.

Danmarks Jægerforbund har uddannet frivillige mårhundereguleringsjægere, der forsøger at regulere antallet af mårhunde i naturen.

Problemet er så stort, at Miljøstyrelsen næsten bliver nødt til at være med på ideen Ole Bøgh Vinther, formand, DOF Østjylland

DOF mener alligevel, at der skal tages nye metoder i brug. Derfor håber formand for DOF Østjylland, Ole Bøgh Vinter, at det nye korps bliver en realitet.

- Problemet er så stort, at vi bliver nødt til at gøre noget, siger Ole Bøgh Vinther til TV2 ØSTJYLLAND.