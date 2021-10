Flere hundrede brandmænd skal nu testes for giftigt fluorstof

Ifølge Heunicke vil stikprøven omfatte "ikke under 300" personer, skriver avisen.

Hvis prøverne viser spor af fluorstofferne, kan det blive nødvendigt at udvide undersøgelsen, sagde ministeren.

Brandfolk har selv betalt for test

Brandfolkenes Organisation har siden maj kæmpet for, at medlemmerne kan blive undersøgt gratis.

Heunicke har tidligere opfordret de danske brandmænd til at søge egen læge, hvis de var bekymrede for PFOS. Men det har kostet flere tusind kroner for den enkelte at få en test.

PFOS er for alvor kommet i søgelyset efter en sag fra Korsør, hvor 118 borgere er blevet forgiftet med stoffet. Det er sket, efter at de har spist kød fra kvæg, som har græsset på en forgiftet mark.