Feriehusudlejere håber på grænseåbning: - Vi mangler tusinder tyske turister

Mens en stor del af genåbningen af Danmark faldt på plads onsdag aften, så er der stadig nogle uklarheder. Blandt andet hvornår den danske grænse mod Tyskland igen kan åbne.

Men på mandag lempes der på grænselukningen. Det betyder, at tyskere, der ejer sommerhuse i Danmark, igen må rejse ind i Danmark til deres sommerhus.

Læs også Ny festival trodser corona og åbner til sommer - flere shows er gratis

Men det stiller dog ikke alle tilfredse. For de tyskere, der ikke ejer, men blot lejer sommerhuse i Danmark, må stadig ikke komme ind i landet. Og det er til stor utilfredshed for de virksomheder, der står for at udleje sommerhuse til blandt andet tyskere.

- Vi er ekstremt skuffede over, at man i går ikke kunne blive enige om at åbne grænsen for feriehusturister. Vi mangler tusinder af tyske turister. De er klar til at komme. Vi har husene til dem, men nu står de tomme, siger Carlos Villaro Lassen, administrerende direktør i Feriehusudlejernes Brancheorganisation, til TV2 ØSTJYLLAND.

06:36 VIDEO: Folketinget udviser fase 2 af genåbningen af Danmark. Det betyder, at nogle kan åbne hurtigere, mens andre fortsat må holde for. Det møder både begejstring og kritik. Luk video

Selvom flere danskere trods alt har indset, at årets sommerferie skal foregå inden for landets grænser, så er de flere udlejninger til danskere ikke nok til at kompensere for indtægten fra tyske turister.

- Feriehusturismen er tyske gæster. Vi er rigtig glade for alle de danske turister, der vil holde ferie i Danmark, og vi kan se, at antallet er steget, men det er ikke nok til t fylde hullet. De sidste tre måneder har vi mistet 3 mio udenlandske overnatning. Det har ramt butikker, feriehusudlejere, transporterhverv, og vi ved ikke, hvornår det slutter.

Læs også Simone og 50 andre 'indespærret' på skole: - Bliver dejligt at se venner igen

Gradvis grænseåbning

Der ventes at falde en aftale på plads om genåbning af den dansk-tyske grænse først i næste uge.

Den danske regering er i øjeblikket i dialog med nabolandene i forhold til en åbning af grænserne.

- Der er ikke et eneste spørgsmål, som ikke er fyldt med dilemmaer. Der er det særlige omkring grænserne, at her er vi ikke en ø, siger statsminister Mette Frederiksen (S).

- Vi er i dialog med landene omkring os, og det bliver nødt til at ske gradvist, siger Mette Frederiksen.