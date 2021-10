Falsk bud narrede hævekort fra ældre kvinde

Derfor råder Østjyllands Politi borgere om aldrig at oplyse sine koder, NemID- eller kreditkortoplysninger i telefonen. For myndighederne ringer aldrig og beder om disse oplysninger, og de sender heller ikke nogen ud efter hverken kort eller koder.

- Bliver man ringet op af én, der eksempelvis udgiver sig for at være fra Danske Bank, og man er i tvivl, skal man bede om personens navn, og derefter ringe til Danske Banks hovednummer, for at få det bekræftet, at han arbejder der.