Ekspert med opfordring: - Østjyder bør også blive hjemme til jul

Risikerer at bringe smitte rundt i landet

En af grundene til, at der har været meget snak om, at københavnere ikke skulle have lov at rejse til Jylland for at holde jul har været, at smittetallene i hovedstaden er ekstremt høje.

Københavns Kommune har landets højeste smittetal med 822,1 per 100.000 indbyggere. På de efterfølgende pladser ligger Ishøj, Frederiksberg og Herlev.

Aarhus Kommune ligger i skrivende stund på en tyvendeplads på listen med et såkaldt incidenstal på 504,9.