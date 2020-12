Sidste kommune runder smittegrænse: Nu har alle østjyske plejehjem besøgsrestriktioner

Derfor har SSI nu også givet Syddjurs Kommune et påbud om at indføre besøgsrestriktioner på kommunens plejehjem. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Dermed er alle plejehjem i Østjylland nu underlagt besøgsrestriktioner. Og selvom besøgsrestriktioner er ærgerlige i en juletid, så er de ifølge borgmester i Syddjurs Kommune, Ole Bollesen, nødvendige.

- De nye besøgsrestriktioner er rigtig ærgerlige for både beboere og pårørende her i juletiden, men vi er nødt til at erkende at det er nødvendigt. Vores største frygt er naturligvis et større smitteudbrud på et plejecenter, og der er de nye besøgsrestriktioner et godt sikkerhedstiltag, siger Ole Bollesen i pressemeddelelsen.