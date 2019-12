Efter blæsende aften: Risiko for isglatte veje, hagl og torden

Det har blæst godt over Østjylland det seneste døgn. Anholt, Samsø og den sydlige del af regionen oplevede vindstød af stormstyrke søndag aften, og det voldsomme vejr ser ud til at fortsætte mandag.

DMI melder nemlig om isglatte veje i det nordlige Østjylland, og samtidig er der risiko for kraftige byger.

Læs også Politiet drukner i tip om efterladte børn - har brug for arbejdsro

- Et uvejr breder sig hurtigt ind over landsdelen, og der er risiko for, at bygerne kan være med hagl og torden. Risikoen er dog størst langs Vestkysten, siger vagthavende hos DMI, Dan Nilsvall, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han advarer også om glatte veje, men heldigvis er vejtemperaturerne på vej op i det meste af regionen.

I Jylland kommer der byger flere steder, der lokalt kan være hagl eller torden, i resten af landet mest tørt og især på Bornholm måske nogen sløret sol. Fortsat lidt blæsende med op til hård vind ved kysterne og dagtemp. op omkring 6 grader. 🌬️🧤 pic.twitter.com/7qbl8kkzDc — DMI (@dmidk) December 16, 2019

Resten af ugen kommer til at byde på skyer og mildere vejr.

Natten til tirsdag bliver det efterhånden skyet over det meste af landet, og der kommer regn sydfra.

Ingen nattefrost

Det breder sig nordpå og giver en del regn i løbet af tirsdag samt natten til onsdag.

Temperaturerne fortsætter i den milde ende, og både tirsdag, onsdag og torsdag kan man håbe på op til otte graders varme. Der ventes ikke nattefrost.

Det er ikke noget, som vi kan kalde hvid jul, men det kan måske minde en lille smule om det. Dan Nilsvall, DMI

Særligt torsdag kan det resultere i en ganske pæn dag med kig til solen flere steder og stille vejr, fortæller Dan Nilsvall.

Men fredag vender det ustabile vejr tilbage med både fronter og regn.

Overordnet er der dermed tale om "klassisk decembervejr", hvor vinteren lader vente på sig.

01:36 VIDEO: Se den seneste vejrudsigt for Østjylland her. Luk video

Ingen udsigt til hvid jul

- Det normale i Danmark er, at vi skal ind i februar, før vinteren for alvor kommer på besøg, siger meteorologen.

Landsdækkende hvid jul skal man derfor heller ikke håbe på, fortæller Dan Nilsvall, som i stedet opfordrer til, at man kan "finde de gamle billeder frem og kigge på dem".

Læs også Kun skud kunne stoppe Tøfting fra at nå i mål på 'vanvittig' gåtur

Dog skal man ikke helt opgive håbet om vinterligt julevejr, tilføjer han.

- Nogle prognoser peger en overgang på lidt koldere vejr omkring julen. Og det kan give rimfrost og vinterligt nedbør. Det er ikke noget, som vi kan kalde hvid jul, men det kan måske minde en lille smule om det, siger Dan Nilsvall.