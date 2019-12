Kun skud kunne stoppe Tøfting fra at nå i mål på ’vanvittig’ gåtur

Stig Tøfting er en mand, der holder ord. Det har han bevist gennem de seneste dage og gør det igen i dag. Her går han nemlig de sidste 15 kilometer fra Viby til Herning.

Det gør han, fordi han tabte et væddemål under den seneste FC Midtjylland-kamp mod Brøndby, hvor han sagde, at han ville gå hele ruten, hvis FCM kunne slå Brøndby. Det gjorde ulvene, så derfor går Tøfting.

Det er noget, der har fået meget opmærksomhed. En af dem, der har gjort en særlig indsats, er Niels Pedersen.

Han hørte om Stig Tøftings gåtur, kaldet Stig-Minoen, og oprettede derfor en begivenhed på Facebook, hvor han opfordrede folk til at gå de sidste kilometer med fodboldkommentatoren søndag.

- Jeg havde ikke tænkt over, hvad det ville ende ud i. Så jeg var også nødt til at få ændret min arbejdstid, så jeg lige kunne smutte klokken 12. Fordi det her det vil jeg ikke gå glip af, selvom jeg mødte klokken 04 i morges.

B.S. er klar med pulvermad

Niels Pedersen er langt fra den eneste, der gør Stig Tøfting selskab på de sidste 15 kilometer fra Ikast til Herning.

En af dem, der går med ”Tøffe” er mentaltræneren i FC Midtjylland, B.S. Christiansen.

Stig har jo kampbolden, så jeg har fået besked på af min direktør, at jeg skal gå med og motivere ham. B.S. Christiansen

- Jeg har taget noget pulvermad med og noget kogende vand. Så hvis han går helt kold, så får han lige lidt militærration på vejen.

Lover en gåtur mere, hvis...

For hovedpersonen selv har det været en ’vanvittig’ oplevelse.

- Jeg gør jo ikke noget, som andre ikke ville kunne gøre. Men det viser jo bare at alle folk har synes, det var en god gimmick, siger Stig Tøfting.

Men selvom hans præstation er noget, alle andre også ville kunne gøre, har det alligevel ramt hans fysik.

- Kroppen har det godt nu. Den var ikke så god i fredags, men jeg har fået restitueret godt siden, så jeg er klar nu. Jeg havde en hviledag, ligesom man har i Tour de France, du ved efter en kongeetape, så skal du have en hviledag, siger han.

Der er intet, der kan stoppe Stig Tøfting fra at gå de sidste kilometer, så han kan bringe kampbolden frem til kampstart på MCH Arena klokken 18 til kampen mod AGF.

Kan der ske noget som helst, som kan få dig til at stoppe?

- Nej. Jo, hvis jeg bliver skudt. Men så er B.S. jo også med til at hjælpe mig, siger Stig Tøfting med et stort smil.

Det har været en spændende og anderledes oplevelse for den tidligere landsholdsspiller.

Derfor lover han, at han er klar på en gåtur mere, hvis FC Midtjylland slår AGF.

- Jeg kan uden problemer sige, at hvis FCM vinder i dag, så går jeg fra mit hjem til Aarhus Stadion næste gang, FCM kommer på besøg.