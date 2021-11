Cringe og købetrang er blandt 214 nye ord i ordbogen

- Så for at være opdaterede på hele stoffet, vi dækker, betyder det, at vi i stigende grad skal afsætte tid til at gøre forklaringer og citater tidssvarende, siger han.

Mangler penge

Den Danske Ordbog finansieres lige nu delvist af midler fra Kulturministeriet og midler fra Carlsbergfonden. Sidstnævntes støtte udløber dog ved årsskiftet, og derfor mangler ordbogen penge, hvis den fortsat skal opdateres.

Ifølge direktør i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Karen Skovgaard-Petersen er situationen "ved at være kritisk".