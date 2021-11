30.000 skoleelever deltager i masseeksperiment

Han har derfor budt eksperimentet velkommen i klassen.

- Hvis de er med i det, har ejerskab i det og også godt kan se, at vi kan gøre noget bedre og at det også kommer os til gode, så vil det også give en større motivation for, at de er med til de handlinger, vi skal udføre bagefter, siger han.

Og for Ludvig Elleberg Abat er der en meget god grund til, at man får luftet ordenligt ud, så man bedre kan koncentrere sig.

- Det er jo ikke så fedt, hvis man ikke kan koncentrere sig på samme måde. Så er det ikke sikkert, man når at lave det, man skal. Og så får man lektier for, siger han.

Tidligere masseeksperimenter har vist, at over halvdelen af danske klasselokaler har en CO2-koncentration over det acceptable niveau.