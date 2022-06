Corona truer igen - AGF dropper autografskrivning

De ni samarbejdeklubber er IF Midtdjurs, ASA, Lyseng, VSK, Houlbjerg Laurbjerg IF, TRIF, Skødstrup, Lystrup og Hinnerup, hvor i alt omkring 3.000 børn skulle have deltaget.

- Det er pisseærgerligt. Vi vil rigtig gerne, og vi nyder at komme forbi, siger Søren Højlund Carlsen.