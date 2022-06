Den mest tossede idé vinder - så i dag ejer de en campingplads

- Vi lavede absolut ingen markedsføring det første år, for vi syntes, vi skulle have et projekt, vi kunne vise frem først, og så er det gået stille og roligt fremad siden da, siger Ida Dresen og tilføjer:

- Det gode ved campister er, at de snakker med hinanden på andre pladser, så om det også er et udtryk for, at folk begynder at synes, at her er hyggeligt være og høre om os, ved vi jo ikke rigtigt.

Mere og mere hjemligt

De har ikke fortrudt deres farvel til karriereræset, men én ting savner Ida Dresen dog.

- At kunne tage en sygedag eller en øv-dag en gang imellem. Det kan vi godt savne. Når børnene er syge, eller man bare ikke har mere energi og er træt og brugt. Der er jo ikke andre, der kommer end os.