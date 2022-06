Er din løn også forsinket? Her er forklaringen

Mange østjyder må kigge langt efter denne måned løn- eller ydelsesindbetaling på kontoen.

Den clearing, som kører hver nat og sørger for, at betalinger bliver gennemført, er ikke kørt i nat.

Pengene er på vej, men årsagen til den manglende clearing kendes ikke.

- Det ved vi jo ikke helt præcist, det er Datacentralen ved at finde ud af, oplyser Jan Salling, der er kommunikationschef i Sparekassen Kronjylland, til TV2 ØSTJYLLAND.



- Clearingen er sat i gang klokken 8.15, og den tager et par timer at køre, så det skulle gerne falde på plads her i løbet af formiddagen, siger han.