Blå blok er størst for første gang i over tre år

De blå partier har fået medvind siden sidste folketingsvalg. For første gang siden Mette Frederiksen (S) overtog statsministerposten, er den blå blok størst.

Det viser den seneste måling foretaget af Voxmeter for Ritzau. Undersøgelsen er baseret på interview med 1006 repræsentativt udvalgte personer over 18 år i den seneste uge.

De er blevet spurgt om, hvor de ville sætte deres kryds, hvis der var folketingsvalg i morgen.

Blå blok står i målingen til 48,9 procent af stemmerne mod 48,6 procent til rød blok. For blå blok er det en fremgang på 1,2 procentpoint siden folketingsvalget i 2019. Man skal tilbage til august 2018 for, at blå blok var størst i en måling fra Voxmeter.

- Den blå blok rykker virkelig. Det er markante tal, der er tale om her, siger Hans Engell, der er politisk kommentator.

Størst er fremgangen hos Konservative, der nu har 15,1 procent af stemmer. Det betyder en fremgang på 8,5 procentpoint siden valget.

- Der er ro på bagsmækken, de begår ingen fejl, forklarer Hans Engell om partiets markante ryk i meningsmålinger.

Men partiets formand, Søren Pape, vil nu blive sat på prøve, mener Hans Engell.

- Han vil komme under hårdt pres, fordi han nu ligner en seriøs statsministerkandidat.

Det parti, der står til tabe flest stemmer, er Venstre, der får 15,2 procent af de adspurgtes stemmer.

Til sammenligning fik Venstre 23,4 procent af stemmer og Socialdemokratiet 25,9 procent ved folketingsvalget i 2019.

Minksagen og den efterfølgende kritik af, at statsminister Mette Frederiksen (S) har slettet sms'er, der kunne blive undersøgt i sagen, ser ikke ud til at have svækket Socialdemokratiets position i målingen.

Partiet har fået 26,4 procent stemmer, hvilket er en fremgang på 0,5 procentpoint siden valget i 2019.

Det overrasker Hans Engell.

- Socialdemokratiet kan glæde sig over, at minksagen og sms'er ikke koster mere, end den gør, siger Hans Engell.

Statsministeren og hendes parti kan dog ikke glæde sig ubetinget over målingen, mener den politiske kommentator.

- Med 26,4 procent er der lang afstand til de over 30 procent, som partiet havde en periode, siger han.

- Det er ikke alvorligt på nogen måde, men de glade dage, hvor Socialdemokratiet kunne gå på vandet, er slut.

- Nu skal de kæmpe.

Der er en statistisk usikkerhed i målingen på 2,7 procentpoint i begge retninger.

/ritzau/