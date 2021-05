Begrænsninger fjernet: Nu må færgerne fyldes med passagerer

Med flere færgebilletter følger muligheden for at flere turister kan booke ferie på de danske øer og komme på tværs af Danmark uden at møde udsolgte afgange.

Sløjfningen af retningslinjerne om kapacitet kommer forud for offentliggørelsen af regeringens sommerpakke. Her er afsat 110 millioner kroner til indenrigstransport, men det udestår stadig, hvordan de præcis skal udmøntes.

Måtte afvise kunder ved færgen

Færgedirektør for Samsø Rederi, Carsten Kruse mener, at ophævelsen af passagerbegrænsningen giver mening, og at det er en naturlig reaktion på den generelle situation i Danmark.

- Der er skruet op for kapaciteten for alt den anden kollektivtrafik, så det var kun naturligt, at regeringen også ophævede begrænsningerne på færgesejlads, siger Carsten Kruse.