Universitetsrektor: Regeringens ide er naiv

Byen over studiet

Heller ikke fra de studerendes side udtrykkes der begejstring for regeringens udspil.

- Aarhus er en fantastisk studieby, som vi er glade for at have, så vi er naturligvis ærgerlige over at på den måde at blive tvunget – mod de studerendes vilje – til at flytte pladser ud af byen, siger Marie Vedel Dall, formand for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.

- Vi ved, at de studerende rigtig gerne vil læse i Aarhus, og mange vælger også byen, før de vælger studiet.

Forhandlingerne om det nye udspil skal efter planen indledes til efteråret.

Regeringens udspil har fået modspil fra et af dens normale støttepartier, Radikale Venstre. Her udtaler uddannelsesordfører Katrine Robsøe sig om ideen.